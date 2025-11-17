歷經數度流標！北投音樂與圖書中心決標 計2030年完工

台北市音樂與圖書中心工程於前台北市長柯文哲任內拍板定案，歷經數度流標後現曙光。代辦機關北市。水利處17日表示，已於11月完成評選及決標作業（台北市文化局提供）

台北市音樂與圖書中心工程於前台北市長柯文哲任內拍板定案，歷經數度流標後現曙光。代辦機關北市水利處17日表示，已於11月完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，預計於民國115年3月開工，119年底完工。

水利處表示，位於大安區的台北音樂廳與圖書總館於114年11月已完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，招標期間工程受工資與營建物價持續上漲影響，歷次招標屢屢流標，於114年終獲市議會同意調整總經費，工程得以順利辦理招標，預計於115年3月開工，119年底完工。

水利處指出，台北音樂廳與圖書總館總樓地板面積為2萬7479坪，為地下3層、地上9層建築物，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，並作為本市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，運用最新視聽工程技術，提供600席演奏廳，滿足北市眾多音樂團體專業及創新跨域展演需求。另圖書總館則定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿，同時提供分齡、分眾專屬空間及服務。

水利處表示，工程完成後北市首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標將以最新風貌於大安區呈現，建物將朝環保節能，取得鑽石及綠建築標章及銅及智慧建築外，透過整體規畫及創意建築設計，提供城市多元文化活動設施空間，進而創造北市國際競爭優勢。

