歷經波折 VOA、FRA藏語部可望復播

西藏之聲14日報導，美國國會兩黨議員近日達成協議，決定繼續為美國全球媒體署（USAGM）提供約6.53億美元的資金支持，阻止白宮透過削減經費關閉美國之音(VOA)及相關對外廣播機構的計劃。

美國會共識 繼續撥款

報導引述華盛頓郵報指出，根據該撥款方案，美國全球媒體署將獲得約6.53億美元用於廣播業務，另有近1千萬美元用於基礎建設。雖然這筆金額低於過去兩年每年約8.67億美元的撥款水平，但明顯高於白宮此前僅申請的1.53億美元，明確用於「支持機構的有序關閉」。

此預算方案仍需獲得美國參眾兩院正式通過，並提交川普總統簽署。

川普下令解散 法律戰開打

去年3月，川普簽署行政命令，要求解散美國全球媒體署。隨後，管理階層將1,300多位美國之音員工安排為有薪行政休假，並暫停廣播業務。這是美國之音自1942年成立以來首次全面停播。

美國之音台長及多名美國全球媒體署員工隨後對政府提起訴訟，指控相關做法違反法律。美國聯邦地區一法官發布臨時禁令，要求該機構繼續履行其法定廣播義務，並阻止管理階層以裁員方式徹底關停機構。

法院介入後，美國之音恢復了中文、波斯語、普什圖語和達利語等少數語種內容製作，但廣播規模仍顯著低於先前覆蓋的49種語言，其中包括藏語。

藏語廣播停擺 中共趁虛而入

同樣，自由亞洲電台(RFA)藏語部也因援助資金斷炊，被迫停播、關閉。

藏語廣播縮減，引發流亡藏人關注

長期以來，美國之音和自由亞洲電台的藏語服務，被境內藏人視為獲取外界資訊的重要管道之一。兩家電台藏語部被迫關閉期間，流亡藏人團體和觀察家指出，相關變化在一定程度上切斷了境內藏人接觸外界資訊的重要管道。同時，中共官方媒體乘機擴大了藏語廣播和相關內容輸出，引發外界對資訊環境變遷的討論。

根據新預算安排，除美國之音外，多家美國政府資助的對外媒體將繼續獲得資金支持，這些媒體包括自由歐洲電台、自由亞洲電台、中東廣播網絡等。

部分國會議員表示，繼續資助國際廣播機構，有助於維護美國在全球資訊傳播領域的長期影響力。

根據網上資料，三位前美國之音藏語部記者，因美國政府凍結對其資助，於2025年5月共同創立新的藏語媒體「西藏電台」 (Tibet Radio)。透過臉書等社交媒體上，繼續向西藏境內提供西藏精神領袖達賴喇嘛消息、流亡社群新聞及西藏議題資訊等。

美國之音藏語廣播成立於1991年。自由亞洲電台藏語廣播則成立於1996年。(編輯：鍾錦隆)