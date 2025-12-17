歷經燒燙傷喪母困境 林佩姍重啟彩券行獲台彩表揚

（中央社記者呂晏慈台北17日電）台彩公司今天舉辦2025年公益彩券績優經銷商表揚大會，其中一名獲獎者、益財彩券行經銷商林佩姍5年前因親弟縱火喪母，自身也遭嚴重燒燙傷，而後承接母志重啟彩券行生意，愛動物的她，將心愛的毛小孩照片印製在彩券紅包袋上，成為一大特色。

新北市新店區中興路三段一家彩券行，5年前曾發生一起重大社會事件，在自家彩券行工作的林姓男子因故與家人爭吵，潑汽油在自家彩券行縱火，導致身為經銷商的母親身故，姊姊林佩姍四肢大面積遭到3度燒燙傷。

歷經數月住院治療的林佩姍康復後，承接母志並在火災原址開設益財彩券行販售電腦型彩券，並入選台彩公司2025年公益彩券績優經銷商，今天出席績優經銷商表揚大會受獎。

林佩姍受訪時回顧，母親是小兒麻痺患者，家中早在近20年前中信銀首度發行公益彩券時，就開始經營彩券行，在母親身故後，留下她與高齡70多歲的父親，考量父親年邁、住店合一可省去店租成本，便親自參與公益彩券經銷商遴選抽籤，嘗試經營彩券行、自己顧店。

林佩姍說，先前燒燙傷留下後遺症，左腳傳導神經受損導致行動受影響，去年她又遭逢事故骨折，但母親生前經常勉勵自己，「我都這個樣子了（小兒麻痺症），妳為什麼要自卑？」這種正向的心態也成為她復健過程的動力，甚至慶幸自己臉部受傷部位只有一點點。

她直言，雖然復健過程很辛苦，但這個過程就是要努力，「你想要好，你就是要努力，因為躺在床上就是不會好，我相信任何一個人都一樣」。

林佩姍透露，受傷前她在百貨公司擔任櫃姐，仰賴基本底薪與業績收入，對比擔任彩券經銷商，雖也要兼顧業績，但憑藉著固定客源，相對來說更有保障。她也常配合台彩公司節慶加碼活動、或向客人分享提高中獎機率的多種組合，藉此提升銷售表現。

談及若中頭獎會有哪些人生規劃，她笑說，應該還是會繼續經營彩券行，並把更多資源投入照顧流浪動物，同時也希望客人可以中大獎，「我都跟客人說，你們中大獎了，我們生意也會越來越好」。（編輯：潘羿菁）1141217