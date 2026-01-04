歷經罷免考驗 謝國樑促執政者謙卑

基隆市長謝國樑談及近期國民黨與民眾黨合作事宜，還有明年選舉連任問題，以及基隆未來規畫願景。（石智中攝）

基隆市長謝國樑歷經市長和立委林沛祥罷免案後，面對台灣近期陷入朝野對撞、憲政僵局，他語重心長指出，主政者決定怎麼做是事在人為，執政者應謙卑釋出更多善意，讓朝野多合作，他真心希望包括賴清德總統等主政者和在野黨有機會可坐下來談一談，大家都生活在台灣，碰到挑戰也要一同面對。

謝國樑表示，參選市長時原本沒有堅持要連任，希望4年期間內做出政績，想當一個「非典型」市長，不讓外界覺得他戀棧權位。不過，想法在第2年因罷免案起了很大變化，他舉例，如果當初東岸商場改建沒被拖延，現在新的東岸微風商場也可能快完工啟用，正因為很多事情趕不上變化，讓他心境上有很大轉變。

謝國樑直言，基隆有一群人透過罷免想讓他害怕而不敢連任，但他並不畏懼，反而更想努力服務市民，所以他前年底就提早宣布會連任，去年底和今年陸續可以看到市政「播種」萌芽，他相信只要再給他多一些時間，一定可以讓市民看到更多成果。

對於台灣近期陷入朝野對撞、憲政僵局，謝國樑舉自身經歷罷免為例，選舉結束後基隆馬上回復正常，甚至他跟很多綠營議員關係可能比以前還好，所以主政者自己決定怎麼做，還是事在人為，他真心希望包括賴清德總統等主政者和在野黨有機會可坐下來談。

謝國樑說，朝野對立對基隆市政發展有顯著影響，基隆市去年總稅入是254億元，今年卻變成僅有237億元，尤其《財劃法》修法原本能讓基隆增加73億元財源，卻反倒減少17億元，政黨惡鬥是基隆市民是最不願意見到的。

至於憲法法庭爭議，謝國樑很惋惜不但釋憲機關沒辦法解除憲政僵局，反而陷入更大爭端。他認為，民眾才是最後的仲裁者，也會對釋憲機關作出評論。