歷經聲帶手術重返舞台 女高音娜塔莉德賽告別開唱

（中央社記者趙靜瑜台北31日電）音樂生涯超過30年，花腔女高音娜塔莉．德賽（Natalie DESSAY）將首次訪台，這也是她的告別巡迴音樂會。她歷經聲帶手術挑戰，仍以堅韌意志重返舞台，展現了傳奇的音樂旅程。

1965年出生，法國花腔女高音娜塔莉．德賽以精湛的花腔技巧與細膩的戲劇詮釋，征服米蘭史卡拉歌劇院、紐約卡內基音樂廳與巴黎歌劇院等世界頂尖舞台。德賽曾在職涯巔峰歷經2次聲帶手術，一度面臨歌唱生涯終結危機，終究突破挑戰，讓她逐漸從純粹的花腔角色轉向更多抒情與戲劇性兼備的曲目。

德賽以其獨特的肢體語言演繹聲樂而聞名，對德賽而言，音樂並非最終目的，戲劇才是。她曾在2008年BBC Radio 3的專訪中表示，「我從不認為自己是一位傳統意義上的聲樂家，我一直是個演員，一個用聲音演戲的人，我投入的是角色，而不僅僅是優美的歌聲。」

根據衛武營國家藝術文化中心發布的新聞資料，這次告別音樂會，德賽將與協助她開啟職涯第二黃金時期的鋼琴家菲利浦．卡薩爾（Philippe CASSARD）合作，兩人將以絕佳默契，回望這趟橫跨30年的藝術人生。

這次告別巡演曲目以莫札特「費加洛的婚禮」中四位不同女聲角色的歌曲開場，展現其聲音的多元，接著演唱多首以「鳥」為主軸的法國藝術歌曲，展現她如黃鶯般的嗓音。下半場則飛向更具戲劇張力的美國歌劇為主，最終以普列文根據劇作「慾望街車」譜寫的名曲「我要魔力！」畫下句點。

「奇蹟歌聲」娜塔莉．德賽告別巡迴音樂會11月8日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，11月10日在台北國家音樂廳演出。（編輯：謝雅竹）1141031