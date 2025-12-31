歷經逾200天耐震補強 台南新市區圖書館重新啟用

台南市新市區圖書館耐震補強工程完成，於2025年最後一天重新開啟。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區圖書館歷經214天施工，完成建築物耐震補強工程，今(31)日於2025年最後1個上班日舉行謝土暨重新啟用典禮，重新開放民眾使用，不少國小學童中午一放學就湧入圖書館借書，準備度過書香的元旦佳節。

新市區圖書館耐震補強工由教育部補助509萬2000元、台南市文化局補助89萬8588 元，工程內容包括1樓至2樓 共增設6支外擴柱及部分窗戶更新、補強影響處及既有損壞處修復施作、自動門更換，除強化建築結構外，也同步整理館內書籍與相關設施，讓館內整體閱讀空間更明亮，讀者使用舒適度也升級。

廣告 廣告

重新啟用典禮由新市區長張榮哲主持，張榮哲表示，圖書館不僅是知識的入口，更是社區交流與終身學習的核心空間，新市區圖書館每年借閱數穩定成長，2022年人均借閱7.1冊、2023年7.7冊、2024年8冊，今年受到施工期間未開放影響，人均借閱冊數為6.7冊。未來圖書館將持續規劃多元閱讀活動與主題展覽，鼓勵民眾走進圖書館，讓閱讀成為日常生活的一部分。

台南市新市區圖書館耐震補強工程歷經214天完工，重新對外開放。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

2縣市大雨特報！跨年夜迎風面雲多易雨 元旦氣溫直直落

獨家直擊》高雄輕軌旅運中心站4缺失 日本頂級郵輪旅客「卡關」

