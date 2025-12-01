歷經颱風豪雨摧殘！ 南橫梅山到台東向陽路段開放通行

南橫公路梅山以上因颱風重創，封閉4個多月修復後，今天上午7點開放通行，一些駕駛人來到埡口路段停車欣賞美景。（圖：南區養護工程分局甲仙工務段提供）

歷經多個颱風與豪雨，台20線南橫公路梅山口以上到台東向陽路段封閉了4多月，終於在今天（1日）上午7點開放通行，一早高雄端就有不少車輛排隊等待，但因為仍有多個路段邊坡及路面復建工程仍在施工，因此，只有星期五到星期一開放通車，星期二到星期四仍然禁止通行。（溫蘭魁報導）

今年颱風多，7月以來陸續有丹納絲、薇帕、0728豪雨以及楊柳和樺加沙等多個颱風重創台20線南橫公路，台20臨105線梅山口到台東的向陽路段受損嚴重，道路封閉施工，颱風一個接一個，也增加修復工程的困難。

交通部公路局南區養護工程分局歷經4個多月的修復，封閉管制的埡口到向陽路段，終於在12月1日上午7點開放通行，一早就有不少車輛在高雄端等待開放的第一時間搶先通過。

南橫公路梅山以上雖然已開放通行，但仍有部分路段邊坡看到工程人員在山壁上施工。（圖：南區養護工程分局甲仙工務段提供）

雖然已經開放通車，但南區養護工程分局表示，梅山口到向陽路段還是有多處路段仍在修復中，加上該路段有多處路面受損下陷，又位於海拔2400公尺到2600公尺，路幅狹小，施工不易，因此，星期二到星期四仍然管制、禁止通行，星期五、六、日到隔週星期一開放通行，開放通行時間是上午7點到下午2點，且下午5點之前必須離開管制路段，後續將評估工程進度及安全，再做滾動式檢討開放時間。

公路局也提醒，南橫公路隨時仍有偶發性的落石發生，駕駛人行車時要減速慢行並注意道路兩側的資訊看板。