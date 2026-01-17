歷經一年整建 屏東九如鄉巴轆公園正式啟用

屏東九如鄉「巴轆公園」歷經一年的整建後今（17）天正式啟用，特別保留過去歷史，將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性的遊具，包含三座不同高度的滑梯，讓小朋友們在遊玩的過程中，也能感受文化印記。

假日踏青好去處！遊具設計滿足孩童冒險慾望

屏東縣長周春米和九如鄉長等地方貴賓共同推動拉桿，巴轆公園歷經一年整建後正式啟用，對外開放。小朋友從溜滑梯一溜而下，玩得好開心，公園內有三座不同高度的滑梯，其他遊具設計更滿足了孩子鑽、滾、爬、躺的冒險欲望。除了特色遊戲場外，內部還設有生態池、步道、滑輪場等多樣設施，全區採無障礙設計，讓銀髮族和身障者到這走走都能安全無虞。

屏東縣長周春米和九如鄉長等地方貴賓出席啟用儀式。圖／台視新聞

打造共融旗艦公園 巴轆公園承載滿滿文化印記

屏東縣長周春米表示，屏北旗艦的共融公園「九如巴轆公園」前身是一個菸葉廠，因此在設計上也結合在地菸葉試驗所歷史及檸檬產業，打造出適合不同年齡層的共融旗艦公園，這裡不僅僅是休閒空間，更承載著當地的歷史人文，大小朋友到這運動或遊玩，都能感受到滿滿的文化印記。

屏東／蘇世偉、王夢婷、柯承浩 責任編輯／網路中心

