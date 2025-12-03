歷經10年打造 AI隨動步行復健機器人進入臨床

全球快速高齡化，行動健康面臨前所未有的挑戰，在國科會長期支持下，國立中興大學李聯旺優聘副教授、國立陽明交通大學柯立偉教授及高雄醫學大學陳嘉炘教授組成的跨領域團隊，歷經十年打造「AI隨動步行復健機器人(Hope Stride)」。藉由科技輔助復健，讓中風與退化患者能「用腦走路」，主動參與訓練、加速恢復，同時減輕治療師負擔並提升復健科醫師的臨床效率。

對許多患者而言，「想走卻走不動」是復健過程中最大的挫折。傳統復健設備多以機械支撐協助患者站立與行走，雖能降低跌倒風險，卻屬於「被動帶動」：步態僵化、身體擺動受限，難以模擬自然行走節奏，也較少能有效激活大腦與肢體的協同控制。此外，設備功能單一、缺乏即時回饋與自動化，使治療師難以根據患者即時反應調整訓練參數，復健效率與安全性皆受限。這種「讓身體動，卻少讓大腦學」的方式，難以達成真正的功能重建。

國立中興大學優聘副教授李聯旺表示，復健機器人的系統整合隨動載具、動態減重、外骨骼與非侵入式無線腦機介面，可讀取患者腦部訊號並解析運動意圖，進而驅動外骨骼完成安全、自然的步態訓練；從站立、平衡、步態引導、自然行走到腦控訓練皆能一機完成，擺脫以往以被動訓練為主的限制，並能靈活應用於醫院與復健中心。

高雄醫學大學陳嘉炘教授表示，這種「主動式」復健，使患者更貼近自然行走的狀態下重啟神經連結，是傳統設備難以達成的重大突破。

目前已在高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行臨床實驗，受試者的步態控制、下肢肌力與心肺耐力均有顯著提升，使患者能更早投入主動訓練、加速行動能力的重建。

成果顯示，智慧復健未來可望擴展至更多醫療場域，協助更多民眾找回行動能力。

國科會透過「工程處控制學門專題研究計畫」與「國際年輕傑出學者研究計畫」，持續扶植跨域研發與臨床應用，使智慧復健從實驗室走向醫療現場。團隊規劃於二○二六年底前，結合陽明交大柯立偉教授自主開發並通過醫材安規與生物相容性認證的穿戴式無線腦機介面，完成五十例以上臨床驗證並持續優化設計與應用。

這項成果不僅回應高齡社會的復健挑戰，更展現「以科技補人力」的創新精神。隨著復健機器人與腦機介面技術持續進展，「用腦走路」將成為智慧醫療的新典範，讓「重回生活」不再只是希望，而是可以被實現的未來。