歷經105砲擊驚魂丶黑鷹空難不死 幻象飛官曹進平升任漢翔董事長

〔記者羅添斌／台北報導〕生產國造勇鷹高教機的漢翔公司人事改組，由幻象戰機種子教官出身的總經理曹進平，升任董事長一職，曹進平膽大心細，在空軍官校畢業前曾親身經歷105砲擊驚魂事件，在0102黑鷹墜機事件中也大難不死，他的人生充滿傳奇，儘管面對不同的挑戰，始終不變的是都以笑容樂觀面對變局。

漢翔公司在對曹進平升任董事長的介紹詞寫著：曹董事長曾任空軍司令部副司令、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等職務，亦是飛官出身，曾任幻象2000戰鬥機種子教官、國防部駐法武官。其專業軍事背景、完整的領導歷練，在國防事務協調、領導管理與對外溝通具備豐富經驗，均與漢翔業務緊密契合，將能帶領公司穩健發展，邁向新里程。

曹進平的軍職生涯充滿驚奇，而且是從空軍官校畢業前夕，同學們被派到金門接受「震撼堡」的震撼訓練開始。

震撼堡採用堅固的加固水泥建築，震撼堡的頂部及對外的觀測口丶射口，也推疊沙包，防止砲彈射進堡內，震撼堡的人員出入口也是迂迴設計，並非一開門就可進入堡內。當年設計時是以可抗輕型火砲及若干磅重以下的空投炸彈攻擊，落彈範圍主要是離震撼堡5到10公尺的範圍，頂部推疊沙包則是預防萬一，讓受訓人員人處在震撼堡內，不受外頭陸軍60丶81丶120各型迫砲丶105榴砲攻擊而遭到生命損害。

空軍官校畢業生們分批進入震撼堡，與曹進平同一批次的還有姜光華(退役中將丶曾任空軍政戰主任)丶黃志偉(沒錯，就是現役空軍上將丶副總長執行官)等人。沒想到就在各型砲彈射擊之後，堡內突然轟的一聲，接著是煙塵瀰漫，他們在不清楚的視線中，隱約的看到有一枚砲彈型狀的物體突然鑽進堡內，還在堡內的地面上亂竄，嚇的學生們驚聲尖叫，集體瑟縮在離砲彈最遠的角落，但等了半天，這枚砲彈也沒有爆炸，還有一位神經超大條的學生，走過前去用腳撥動了這枚砲彈，結果還是沒事，令大家懸了半天的心臟恢復正常運作。

但是人也在堡內的陸軍教官很緊張，連串的用對講機呼叫：「有枚105砲彈打進來了，沒爆！」，教官趕忙的聯繫停止砲擊，讓學生離開震撼堡，又請未爆彈小組人員進來堡內檢視這枚沒有爆炸的105砲彈，最後認定是這枚105砲彈失效所致。

曹進平事後回憶這起這起事件時，直呼真的老天保佑！大難不死！

2020年1月2日的黑鷹直升機失事事件，造成參謀總長沈一鳴等八位優秀將士殉職，當天人也在直升機上的曹進平，墜機時人被拋出機外，等到回過神來之後，儘管身上帶著傷，他仍冷靜的巡望現場，以通訊器材通知台北，還安撫受傷但人困在機艙內的人員，等到殉職人員遺體及受傷人員都送達台北之後，他全身才放鬆下來，滿滿的情緒也在這個時候才能釋放。

驚歷過0102事件之後，曹進平很快的又回到軍職崗位上，並且一路從國防部通資次長丶空軍作戰指揮官丶空軍參謀長到擔任空軍副司令，軍職退伍後不久即轉任為漢翔公司總經理，還由代理董事長職務真除為董事長，擔負國家國防航太事業的重任，他依然是樂觀面對。

