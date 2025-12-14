歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」

生活中心／綜合報導

藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。

藝人朱芯儀綁上辮子馬尾，出席活動，氣色看起來好得不行。回想起4年前罹癌，和癌細胞奮鬥的日子，希望能給病友一些正能量，一起挺過人生難關。





歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀分享「每天喝水2500cc」

藝人朱芯儀（右一）綁上辮子馬尾，出席活動（圖／民視新聞）

藝人朱芯儀：「那個時候其實身體非常不舒服，打完化療也很虛弱，可是我那個時候因為，腸胃蠕動非常的差，再加上標靶藥物跟化療，都讓我的身體很不舒服，可是我知道我如果再不動下去的話，我身體根本沒有辦法修復，所以我那個時候也是逼我自己，就是按那個碼表，然後20分鐘或30分鐘，然後就開始在樓下，這樣大力的拍打手，真的很像老人家在那拍手，然後膝蓋抬高然後走。」

今年39歲的朱芯儀，2021年底，確診乳癌二到三期，且癌細胞已經轉移到淋巴。隔年五月，朱芯儀當機立斷，切除乳房。前後完成18次化療，曾經因為加裝人工血管，留下大片傷疤，但朱芯儀沒放棄，終於康復。癌後人生，他改善飲食、生活習慣，希望能陪兒女、丈夫，走得更久一點。





歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀分享「每天喝水2500cc」

今年39歲的朱芯儀（右一），2021年底，確診乳癌二到三期，且癌細胞已經轉移到淋巴（圖／民視新聞）





藝人朱芯儀：「生病之後讓我知道就是，代謝這件事情，如果沒有水基本上它很難完成，所以我就會開始攝取大量的水，一天的話就會大概就是，最少最少的體重要乘以30嘛，可是因為我們生過病後，當然就要更多，所以我一天現在都會喝到，25002600左右這樣。」

朱芯儀透露，自家女性長輩，有兩位有乳癌史，但充足睡眠、喝夠水，不讓自己處在高壓環境，也都跟身體健康息息相關。以自身經驗，提醒國人，記得定期健檢，也別忘了關注自身身體健康！

