歷經2次世界大戰！美國聖地牙哥動物園141歲「象龜奶奶」逝世

美國聖地牙哥動物園141歲「象龜奶奶」逝世。圖／翻攝自San Diego Zoo臉書

美國聖地牙哥動物園「最高齡動物」，號稱「象龜奶奶」的拉巴哥象龜（Galapagos tortoise）格拉瑪（Gramma），於20日以高齡141歲逝世，園方在臉書寫下長文，發布影片紀念牠的一生。牠曾經歷兩次世界大戰，20多名總統上任，以及2次大流行病，陪伴不少人走過一輩子，如今傳出逝世消息也讓許多遊客感到不捨。

美國聖地牙哥動物園22日在臉書宣布，園內高齡141歲的拉巴哥象龜「格拉瑪」因年老體弱，出現骨骼問題，近年病情不斷惡化，野生照護團隊不得不實施人道安樂死，「格拉瑪」於20日已經逝世。

「奶奶的傳奇經歷幾乎貫穿了整個動物園的歷史」，園方表示，「格拉瑪」於1928年至1931年期間入園，是第一批來到加拉巴哥象龜之一，當時動物園的創辦人韋格福斯（Harry Wegeforth）還親自迎接牠的到來。

專家表示，雖然「格拉瑪」的出生地、出生日期仍是個謎，不過牠可能已經活超過141歲，成為「動物園裡最年長的動物」。

過去一個世紀中，「格拉瑪」除了目睹動物園的發展，也見證了2次世界大戰、2次疫情大爆發，甚至經歷超過20位美國總統上任。

園方表示，「格拉瑪」起初只出現幾張黑白照片中，隨著科技進步，牠漸漸變成社群媒體上的「明星動物」，吸引大批遊客爭相探訪，甚至有人尊稱牠為「動物園女王」。

消息曝光後引起大批民眾不捨，紛紛留言哀悼「我養了烏龜60年，聽到這個消息讓我太難過了，願牠安息」、「為了向牠致敬，牠的故事必須被記錄下來」、「太令人難過了」、「牠應該成為兒童書籍系列的主角，講述牠非凡的人生經歷」、「我最美好的回憶之一」。

一名網友回憶說道，早在19歲時就見過「格拉瑪」，也經常帶著兒子去看牠，一轉眼小兒子已經56歲，自己也82歲了。另一名網友也說，大約3、4歲時到聖地牙哥動物園，還能騎到烏龜背上玩耍，如今這類行為已經不被允許，自己也受到啟發，養了隻烏龜當作寵物，也從中學習到關於烏龜保育的知識。

事實上，野生加拉巴哥象龜壽命可達上百歲，目前已知最長壽的加拉巴哥象龜名為澳洲動物園中的「哈麗特」（Harriet），於1835年於加拉巴哥遭捕獲，並於2006年以高齡175歲逝世。

此外，費城動物園於今年4月也迎來4隻加拉巴哥象龜寶寶，牠們的父母都近百歲高齡；今年6月邁阿密動物園中的加拉巴哥「歌利亞」（Goliath）也升格父親，同樣高齡135歲。



