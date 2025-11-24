歷經25次敗血症！女罹罕病淚求父親「讓我走吧」 25歲獲准安樂死：感動哭了

霍蘭德飽受罕病困擾，決定進行安樂死。翻攝IG@annaliese_holland



澳洲25歲女子霍蘭德（Annaliese Holland），從小就飽受噁心、嘔吐困擾，18歲才終於確診罹患罕病，只是多年來無法進食，僅靠靜脈注射維持生命，嚴重骨鬆造成骨折帶來的劇痛，讓她決定申請「自願協助死亡」（VAD），得知獲准那天，霍蘭德高興地哭了，強調自己不是放棄，而是真的「受夠了」。

綜合《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，霍蘭德從童年時期就開始出現病痛，腸胃功能不佳，長期感到噁心、持續嘔吐以及慢性疼痛，但始終查不出病因。

廣告 廣告

直到她18歲轉入成人醫院後，才確診是「自體免疫性自主神經節病」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊心跳、呼吸、消化等自主神經。

霍蘭德飽受罕病困擾，決定進行安樂死。翻攝IG@annaliese_holland

由於腸胃無法正常運作、持續嘔吐，霍蘭德10多年只能依賴完全靜脈營養輸注（TPN）維生，這種方式風險極高，一旦感染就會引發敗血症，她多達25次差點因此沒命。

長期藥物治療，導致嚴重骨質疏鬆，數度脊椎骨折、胸骨斷裂，甚至壓迫到心肺，「當時痛苦極了」，每天就是治療、吃止痛藥、昏睡。看著同齡朋友開始組家庭，她卻像被困住，「不是在生活，只是勉強活著」。

由於病情已無法治癒，霍蘭德知道自己正邁向生命終點，想以自己的方式告別生命，因此申請VAD程序。家人起初無法接受，直到某次她從瀕死邊緣被救回後，她含淚求著父親「讓我走吧。已經累了」，家人終於明白她的痛苦。

經過3週嚴格審查後，霍蘭德獲准進行VAD，她坦言當下感到喜悅而哭了，強調這不是放棄生命，而是奮戰多年、打過漂亮一仗後，所做的勇敢決定。也準備盡力安排好一切，減少對家人的傷害。

更多太報報導

李在明：兩韓對立已到危險程度 也許能延後、暫停美韓軍演

中國女子走路詭異...海關一查裙底：竟藏229條活魚！

高市早苗民調破70%！矢板明夫直言「暫時性的」 明年4月是關鍵