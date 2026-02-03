歷經3代人努力終於領到！重啟公地放領 首張權狀宜蘭發出

行政院重啟公地放領，領到第一張土地權狀的南澳建華冰店老闆林來福(中)說，「歷經3代人努力，終於領到這1張」。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕行政院重啟公地放領政策後，首批土地所有權狀今天(3日)在宜蘭縣核發，南澳建華冰店老闆林來福領到國內第1張權狀，他神情激動地說，「歷經3代人努力，終於領到這一張」。

總統賴清德去年11月宣布重啟公地放領政策後，行政院隨即啟動國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業，責成內政部統籌推動，選定宜蘭縣大南澳台拓地作為全國首波試辦案件，當地有326筆合計64公頃土地通過審議。

經過宜蘭縣政府配合辦理，大南澳台拓地首批土地所有權狀，今天在羅東地政事務所核發，行政院政務委員陳金德、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人到場了解執行成果，見證承領人領取土地所有權狀的喜悅。

陳金德表示，大南澳台拓地作為首波試辦區，目前已有78筆土地繳清地價，成為政策重啟後首批完成放領並核發權狀案例，行政院將持續督導內政部、財政部及地方政府加速推動，讓長年耕作的農民「有土可依、有地可耕」，建立穩定生產與生活基礎。

領到第一張權狀的林來福說，他的阿公在二次大戰前就到大南澳開墾，40多年前，陳定南選宜蘭縣長時，曾帶領他們北上抗議要求返還土地，搞到現在，阿公、爸爸都不在了，幸好遇到貴人，即政委陳金德居中幫忙，讓他們歷經3代後，終於拿到這1張權狀，他笑稱，要拿這張去土地銀行看能不能借錢。

內政部指出，本次重啟公地放領，經過初步盤點，全國有2000公頃土地納入清查與放領範圍，牽涉4440名農民權益，除了宜蘭正在試辦，台東縣也有5筆共2.82公頃土地審議通過，近期公告辦理放領，後續將配合國有財產署持續清查租約及案件審議進度，督促各縣市政府成立專責工作小組，促使全國公地放領政策全面落實。

林來福(右)到羅東地務所領取土地權狀。(記者江志雄攝)

行政院重啟公地放領，首批土地所有權狀今天在宜蘭縣羅東地政事務所核發。(記者江志雄攝)

行政院政委陳金德(左5)、宜蘭縣代理縣長林茂盛(右4)等人，共同見證承領人領取土地所有權狀的喜悅。(記者江志雄攝)

