歷經5次延期！齊柏林衛星順利升空 「護台重任」曝光

記者柯美儀／台北報導

SpaceX獵鷹九號火箭載運齊柏林衛星升空。（圖／國家太空中心TASA提供）

歷經5次延期後，台灣自主打造的福衛八號首顆衛星「齊柏林」終於升空！今日（29日）凌晨2時44分，齊柏林搭載 SpaceX 獵鷹九號 Transporter-15 任務從美國順利發射，並於清晨約5時4分成功進入太陽同步軌道。國家太空中心主任吳宗信表示，未來星系部署完成後，將建構高解析度、全球覆蓋的對地觀測網路，用於救災、防災與國土規劃。

國科會表示，齊柏林衛星乘載的Transporter-15火箭，於今日凌晨2時47分進行整流罩分離，2時52分回收第一節火箭，同一時間，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行，3時38分開始於510公里軌道釋放5顆台灣的立方衛星，4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則在發射140分鐘後（約台灣時間凌晨5時4分）進入任務軌道。

廣告 廣告

自製率達84％的齊柏林衛星順利升空。（圖／國家太空中心TASA提供）

國家太空中心主任吳宗信表示，做為台灣第一個自製遙測星系打頭陣的衛星，他期盼齊柏林衛星順利進入太空執行任務，待星系布署完成後，建立高解析度、每日多次取像、具全球覆蓋能力的對地觀測網路，用於救災防災、國土規劃等，持續守護台灣。他感謝台灣產官學研界及太空中心同仁的共同努力，為台灣的太空發展踏出重要的一步。

國家太空中心指出，福衛八號是台灣首個自製衛星星系，任務將由 8 顆衛星組成，依序研製、今年起逐年升空。其影像原始解析度可達一米以下，比運行中的福衛五號更清晰，以星系方式運作也可更頻繁取像。而「齊柏林衛星」(FS-8A)是福八任務首枚衛星，打頭陣上太空。

國家太空中心提到，齊柏林衛星的關鍵元件自製率達84％，由國家太空中心匯聚33個國內產官學研單位的能量共同研發。衛星在太空執行任務之餘，也連帶讓這些元件取得實績，獲得國際太空產業相當看重的飛行履歷（Flight Heritage），增進台灣太空產業發展優勢。

福衛八號星系任務共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採依序研製，自今（2025）年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，屆時將可提供每日多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。

更多三立新聞網報導

大白菜有「黑點」能吃嗎？菜販給正解 出現1情況千萬別吃

30年老字號「麥當勞熄燈」！最後營業日曝 高雄人不捨：時代的眼淚

創74年最熱秋季！颱風多2.2個 氣象署預告今年「暖冬」雨量出爐

跨年前都等不到冷氣團？賈新興：今年「暖冬」機率高

