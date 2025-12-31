歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭

娛樂中心／巫旻璇報導

「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。

蕭亞軒一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組。（圖／翻攝自微博）





身為壓軸級卡司，蕭亞軒約在晚間11時登台，在360度全景AR視覺特效包圍下氣勢現身，隨即接連獻唱《愛的主打歌》、《表白》、《遺失的心跳》與《突然想起你》，多首代表作連發，掀起全場高潮。即便連續唱跳18分鐘，她的聲線穩定度與舞台掌控力依舊到位，展現唱跳天后的深厚實力。其中，《遺失的心跳》更是首度於中國跨年舞台演出，全新編曲搭配空拍鏡位與強烈節奏感，完美融合蕭亞軒招牌律動，讓現場數萬名觀眾與線上直播觀眾瞬間沸騰。

此次重返湖南跨年，被外界視為蕭亞軒康復後的重要里程碑，她以訂製黑色禮帽結合俐落西裝造型亮相，時尚氣場全開，與舞台上的3D煙火與燈光特效相互呼應。在最後一首歌結束、全場齊聲合唱的瞬間，蕭亞軒滿身汗水卻難掩激動情緒，面對鏡頭與現場粉絲高喊：「我們演唱會見！」這句話不僅回應外界對她多年未發片、未登台的討論，也形同正式揭開2026年新專輯與世界巡演的序幕。

蕭亞軒手臂貼著留置針膠布的痕跡。（圖／翻攝自微博）





從畫面中可見，蕭亞軒站在舞台正中央，一身黑白訂製造型在藍色光影映照下格外搶眼，她微微側身、神情專注，眼神堅定望向前方，彷彿正為這一刻蓄積多年能量。身後多名舞者一字排開，全員低頭合十、情緒收斂，形成強烈對比，也讓Elva成為全場唯一的視覺焦點。

最令人鼻酸的細節，藏在她手臂，近距離畫面中可清楚看見仍貼著留置針膠布的痕跡。即便身體尚在復原期，她依然選擇站上跨年舞台，用最嚴苛的「全開麥＋高強度唱跳」向世界證明，自己從未離開。不少網友事後才從彩排照中發現，她為了這18分鐘的完美演出，彩排至少三次，手臂仍留著醫療痕跡卻絲毫不減舞台爆發力，直呼「這才是真正的拼命型天后」、「看到留置針直接破防」、「她對舞台的尊重，真的無人能比」。





