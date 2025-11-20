歷經7次總質詢！ 竹縣議員上官秋燕爭取到老人假牙補助

國民黨新竹縣議員上官秋燕開心說，自己歷經7個會期的爭取，終於讓縣府編列預算補助老人做假牙。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨籍新竹縣議員上官秋燕今天喜上眉梢，看到縣府衛生局長殷東成雙雙急著握手互相道賀，因為歷經了7個會期的總質詢爭取，上官秋燕今天大聲跟全縣年長的鄉親宣布，縣長楊文科終於要在明年開辦65歲以上長者的假牙補助！不過縣府衛生局長殷東成補充強調，基於這是非法定社福政策，所以仍須排富上路，加上社會處原就有補助低收、中低收入戶長者做假牙，所以嘉惠對象鎖定全口牙齒剩下6顆以下，且有危及營養健康之虞的縣民。

殷東成說，這個最新的長者健康福利措施，從明年起上路，補助對象和金額，排富之外，也排除縣府社會處已經補助假牙的低收入戶、中低收入戶長者，鎖定65歲以上牙齒剩下6顆以下的新竹縣民做補助，每人最高補助額度6萬元，明年計畫預算共186萬6000元，用完為止。

如果全口都沒有牙齒的，需要做全口假牙、符合資格的縣民，初步限額30人，每人至少會需要4萬元，另外牙醫師公會也評估，在正式做假牙之前會先需要做口腔健康的篩檢和整體健康評估，這個名額共300人，另外經過篩檢後需要進一步評估確認是否需要做假牙，這部分有30個名額。

上官秋燕獲悉有排富後大表震驚，當場要求殷東成應該雨露均霑普及所有新竹縣的年長者，畢竟1人1生只有1次的受惠機會，殷東成允諾會在明年執行後進一步評估做滾動式的檢討。

新竹縣議員上官秋燕(左)和新竹縣衛生局長殷東成(右)為了補助老人做假牙明年就要上路，開心一起握手互相道賀。(記者黃美珠攝)

