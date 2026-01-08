歷經8次流標 雲縣府自籌近億新建東仁國中活動中心

雲林縣虎尾鎮東仁國中今天舉行新建學生活動中心動土典禮／翻攝照片





雲林縣虎尾鎮東仁國中創校近20年，因該校沒有活動中心，師生舉辦大型活動均需在戶外日曬雨淋。雲林縣府因未獲中央補助，自籌近億元並歷經8次流標後順利發包，今(8日)天舉行新建學生活動中心動土典禮，預計明年3月完工。

雲林縣長張麗善指出，東仁國中自創校以來，一直是全縣唯一尚未設有活動中心的國中，她上任後與前立委林文瑞多次向中央爭取補助經費，可惜未獲支持。孩子的學習不能等，縣府毅然決定由縣庫自籌經費推動興建。

廣告 廣告

張麗善表示，縣府2年前編列7120萬元辦理工程，另虎尾鎮公所也編列1000萬元充實內部設施。惟近年建築原物料等物價波動，期間歷經8次流標，為使工程順利發包，調整設計減項後，終於成功發包；但本於教育必須盡善盡美理念，縣府今年再追加編列2000萬元，充實主體設施。

張麗善說，活動中心完工後，將可有效解決學校長期缺乏室內大型活動空間的問題，過去畢業典禮、校內活動被迫在戶外舉行，師生飽受風吹日曬情況,將不再發生。未來，不僅能提供師生優質的學習與展演空間，也有助於推動雙語教育、藝文活動及多元課程發展。

東仁國中校長何鈞鼎表示，東仁國中位處虎尾市中心，長期在英語教學、對外競賽及升學表現上成果亮眼，唯獨缺乏可容納全校師生的室內活動空間，始終是師生心中的遺憾。此次活動中心興建案，歷經多年爭取與兩年多的規劃設計，最終在縣長張麗善及縣府團隊支持下得以實現。

何鈞鼎特別感謝虎尾鎮前鎮長、現任立委丁學忠，鎮長林嘉弘、陳明聖主席在公所與鎮民代表會大力支持，另行補助1000萬元完善內部設備，成為縣府與地方攜手合作、共同為教育努力的最佳典範。

更多新聞推薦

● 嬰兒奶粉驗出仙人掌桿菌多國召回 食藥署：台灣雀巢預防自主下架2批號啟賦