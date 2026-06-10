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即時中心／徐子為報導



位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。

「帝寶」D棟21樓戶原為名媛陸勝文2017年時以總價7.76億元、每坪290萬元的價格賣給鄭姓富商，當時鬧出「假買賣、真詐貸」事件，不過最終雙方都獲不起訴。



鄭姓富商取得該戶後陸續委售，曾一度開價8.38億元，後降到7.75億元，都未成交，後轉由台灣金服標售，底價6.5億元，近期台灣金服官網則悄悄掛上「賀成交」字樣，代表該戶在歷經9年後，終於找到新買家。

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快新聞／歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手

「帝寶傳奇戶」由台灣金服標售，底價6.5億元，近期台灣金服官網則悄悄掛上「賀成交」字樣，代表該戶在歷經9年後，終於找到新買家。（圖／台灣金服官網）

《聯合新聞網》報導引述謄本資料，該戶已於今年5月5日完成所有權移轉登記，買方為謝姓自然人，由於身分證字號是「U開頭」，戶籍地位於花蓮縣，登記地址則設於仁愛路四段。且本次交易未設定抵押權，換言之，買方未申辦房貸，全額都以現金支付。

原文出處：快新聞／歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手

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