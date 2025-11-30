歷經9次流標終敲定 苗栗新中橫明年7月可望恢復通行

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣聯通南庄、泰安兩鄉的清卦道路，有「苗栗新中橫」之稱，但受3月鋒面豪大雨影響，2.6公里處發生大量山壁土石崩落，道路中斷，縣府提報災修，中央核定1800多萬元經費，歷經9次流標，近期終於標出，預計明年7月完工，恢復2鄉間便利通行。

受3月鋒面豪大雨影響，包括清卦道路在內的縣內多處山區道路發生山壁土石崩落災情，其中，清卦道路2.6公里處因地質敏感，崩落情況接續，大量土石將路面覆蓋，僅剩交通標誌牌「冒出頭」，交通中斷，全線封閉。

縣府提報災修，獲中央核定1800多萬元經費，但期間縣府9次招標皆流標，道路持續封閉，大半年來民眾得繞道通行，十分不便，經縣府協調，終於在11月26日決標。

縣議員楊文昌表示，流標多次主因為崩落土石方量大，加上工區位處山區，鄰近無土資場，清除土石方載運成本高，致使廠商興趣缺缺，感謝縣府協調讓土方有合法去處，讓災修工程順利決標，工期需6個月，預估至明年7月前完工，他也期望工程順利進行，雙向早日恢復通行。

清卦道路北起南庄鄉蓬萊村124號縣道39公里處，南接泰安鄉錦水村62線溫泉區，全長10公里，於2015年10月底完工通車，總工程經費5億9800多萬元。這條道路闢建前，南庄、泰安兩鄉開車至少得花1個小時，通車後，兩鄉車程僅約半小時不到，不僅便利兩鄉部落居民通連，也串連兩鄉觀光資源，加上風景秀麗，假日吸引許多遊客行駛，被稱為「苗栗新中橫」。

