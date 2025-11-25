歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

寇世勳（左）、歸亞蕾在新片《拾光》3度合作，25日一起出席殺青茶敘。（鄧博仁攝）

資深影后歸亞蕾25日與寇世勳、導演宋康欣出席電影《拾光》殺青茶敘，這是定居洛杉磯的她，時隔5、6年再度公開現身。歸亞蕾表示，第一次看到劇本就跟導演說「妳好勇敢，怎麼敢拍一部完全沒商業市場、兩個老人的故事？」她與寇世勳第3度合作，從母子、夫妻演到朋友，兩人已很有默契。

日前傳出歸亞蕾回台拍戲開5.5萬元徵短期助理，條件需有「護理師執照」，她也澄清此事，表示是個誤解，「護理工作非常值得尊敬，這傳言不符合事實，我要找助理是因為年紀大了，導演不希望我跑上跑下，有時候帶了很重的東西，可以請助理幫我，只是這樣。」她笑說，其實她拍戲有個真正助理，「就是我的老公，晚上他會做生菜沙拉讓我隔天早上帶到片場吃」。

81歲的歸亞蕾表示，她現在身體非常好，很注重養生，早餐吃得很健康，每天固定運動5、60分鐘，有氧運動、八段錦都有，拍戲時如果早到，也會讓年輕人跟她一起運動。寇世勳被問「有沒有一起？」時笑答：「沒有，那是老人的運動。」

歸亞蕾說，她看了劇本3天後就答應拍攝，還主動建議導演找寇世勳演片中的物理學教授，自誇「會挖寶」；寇世勳也是看完劇本就馬上約導演見面。

寇世勳談及與歸亞蕾的再度合作，「我們兩個不需要磨合，第3部戲了，第3種不同關係。演員演不同角色常常遇到同樣對手，但每次都是不同關係，對演員來講是種享受，這也是在這行業、身為演員最特殊的地方。」

歸亞蕾在美國的生活是三代同堂，身兼媽媽和婆婆角色，燒飯、洗衣樣樣包，此次回台拍戲僅21天，但含前製、讀本約2個月，孫子很想念她，並透露已有新的拍攝邀約，不久後還會再回台。