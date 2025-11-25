歸亞蕾曝養生秘訣 81歲燒一手好菜「三代同堂孫子超黏她」

資深演員歸亞蕾回台拍攝電影《拾光》。（圖／光譜映像）

81歲資深影后歸亞蕾，睽違五、六年難得回台拍戲。她與寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。目前定居洛杉磯的歸亞蕾，強調自己身體非常健康，並透露養生秘訣。

歸亞蕾近日分享她的生活近況，表示目前在美國與女兒、孫子三代同堂生活，享受著溫馨的家庭時光。

歸亞蕾分享，她每天的早餐都是「生菜沙拉、咖啡、麵包、蛋」的標配組合，並規律進行固定運動。她最大的樂趣是親自下廚給家人吃，廚藝精湛的她拿手菜眾多，包括香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁、獅子頭等，其中「豆腐」更是可以做出多種變化。

儘管熱愛演戲，但歸亞蕾這次來台拍戲，讓家中的小孫子非常不捨。她透露，孫子對她說：「這次出去太久，下次不可以這樣。」

歸亞蕾也溫馨回應，不久後還會再回台灣拍攝，並計畫如果是孫子剛好放假，就會帶著他們一起回台灣，共享工作與家庭的時光。

同為資深演員的寇世勳也分享了他與孫女的相處之道。他認為「隔代親」是一種自然的流露：「我覺得疼愛是一種關心，很基本上的關心，一定都會這樣，可能有的時候是她想要的東西都是給他買的，但我相信關心關愛的程度都一樣的。」

資深演員寇世勳、歸亞蕾合作電影《拾光》掀起回憶殺。（圖／光譜映像）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導