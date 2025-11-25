歸亞蕾返台拍「拾光」 澄清徵助理未要求護理背景

（中央社記者王心妤台北25日電）電影「拾光」導演宋康欣、演員歸亞蕾今天出席茶敘。歸亞蕾日前遭指開薪新台幣5.5萬元徵醫護助理，她澄清，只是年紀大了想徵助理，但不需護理專業。

「拾光」導演宋康欣與演員歸亞蕾、寇世勳一同出席茶敘，歸亞蕾時隔約6年公開現身，日前傳出她徵求有護理師執照的助理，開薪5.5萬元，引起外界討論。

歸亞蕾澄清，沒有要找有護理背景的助理，「要找助理是因為年紀大了，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西，有時候我大大小小拿了很多東西，也可以請助理幫我拿。所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」她表示，目前身體健康，更笑說丈夫就是她的助理，每天都會做一碗生菜沙拉讓她帶到片場。

歸亞蕾提到，回歸演戲並沒有不習慣，反而有回家的感受，「真正拍攝21天，我有跟導演說，我不希望太匠氣來詮釋角色，希望有什麼地方覺得過了或是不夠，請她告訴我。」她表示，目前已有新的拍攝邀約，不久後將回台灣工作。（編輯：張雅淨）1141125