歸亞蕾81歲養生食譜曝光 揭5.5萬徵護理師執照助理真相

歸亞蕾（右）、寇世勳今出席電影《拾光》殺青記者會。光譜映像提供



歸亞蕾、寇世勳今（11╱25）出席電影《拾光》殺青記者會，上月她遭爆開出5.5萬元薪水找短期助理、還需具備護理師執照引起討論，對此，今她強調被誤解，喊冤：「我沒有要找懂護理的助理。」

81歲的歸亞蕾定居洛杉磯20多年，這次為回台拍戲想找短期助理，對於要求有護理師執照一事，她說不是事實，強調「我覺得護理工作非常值得尊敬」，還說：「要找助理是因為年紀大的，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西，所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」她說自己身體非常好，也很注重養生，早餐就是吃生菜沙拉、咖啡、麵包、蛋，平常也會規律運動，笑說：「其實我有1個真正的助理就是我的老公，他會做生菜沙拉讓我帶到拍攝現場吃。」

談到在美國生活，歸亞蕾透露是三代同堂，與女兒、孫子一起生活，每天都會為家人親自下廚，從香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁、獅子頭都是她的拿手菜，她笑說：「孫子還對我說『這次出去太久，下次不可以這樣』。」但不久後她還會再回台拍攝，「如果是孫子剛好放假，就會帶他們回來」。

這次從美國返台拍戲，歸亞蕾笑說並沒有不習慣，「因為我是在這長大的，像是回家的感覺」。導演宋康欣則透露：「歸亞蕾看完劇本，只花了3天就點頭答應拍攝。」她說：「劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，就覺得這故事很喜歡。而且這劇本是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我有感動到。」她前後花了2個月時間跟著導演走訪、學習，實際拍攝是21天。

導演宋康欣表示《拾光》的創作初衷是面對全球老齡化 ，描述2個古怪的老人被迫同住1間雙人病房，更難得的是能邀請到寇世勳與歸亞蕾分飾「快瞎了」的陳教授和「快痴了」的華姨，互相討厭的他們竟一起作伴遊樂，展開一場在醫院的公路之旅，並相約走出病房，歸亞蕾則說：「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了。」

