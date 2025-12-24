歸仁全民運動中心攜手盧彥勳推出網球冬令營 強化學童體能與運動力

歸仁全民運動中心攜手盧彥勳推出冬令營，培養兒童運動力與網球素養。（記者李嘉祥翻攝）

為持續推廣基層運動、培育兒童多元運動能力，臺南市歸仁全民運動中心攜手「盧彥勳網球國際網球學院」，於115年寒假期間共同辦理「GRSC X盧彥勳網球國際網球學院2026動感小將冬令營」，透過專業師資與系統化課程，引導學童建立良好運動習慣，強化體能與專項技能。

體育局長陳良乾表示，盧彥勳網球國際網球學院長期致力於青少年網球培訓，具備豐富教學經驗與專業教練團隊，期盼透過此次合作將國際級的訓練理念引入地方，提供學童優質且安全的運動學習環境，同時也展現全民運動中心結合民間資源、深化運動服務的成果。

體育局說明此次冬令營共規劃三個梯次，分別為首梯於明年1月26日至30日、第二梯次115年2月2日至6日、第三梯次115年2月9日至2月13日，每梯次為期五天，課程內容結合網球基礎技巧、體能訓練與團隊合作活動，適合7至12歲學童參與，讓孩子在寒假期間動得健康、學得開心；為鼓勵民眾踴躍參與，12月31日前完成報名者每梯次可享早鳥價折扣，另也推出3人團報同享早鳥優惠，家長可把握機會為孩子規劃充實又有意義的寒假運動行程。

陳良乾局長也強調，未來將持續透過全民運動中心平台，結合專業團隊與多元課程，推動兒童及青少年運動扎根，打造健康、活力的運動城市。