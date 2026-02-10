歸仁公所攜手行善團贈物資與保暖物品、避難包 守護獨老

歸仁區長朱雅宏率公所與行善團探訪弱勢獨居長輩贈民生物資與保暖物品，同時也發送安心避難包教導建立正確防災知識。（記者李嘉祥攝）

臺南市歸仁區公所10日結合區內行善團啟動年節前夕關懷獨居長者，區長朱雅宏代表黃偉哲市長致贈長輩芝麻糊、燕麥等民生物資及保暖物品，並針對列冊的經濟弱勢獨居長者發送緊急避難包，除特別叮囑長輩注意保暖、隨時補充溫開水，也將正確防災態度與知識一併送到獨居長者家中。

區公所除準備緊急避難包、求救哨子及其他常備用品，也提醒長輩務必加上個人醫藥用品，透過準備準備避難包過程加深印象，並注意每半年需定期檢視緊急避難包內用品的效期、確保物品無損壞缺漏，同時將緊急避難包放置於家中隨時可取得的位置，災害來臨才能萬無一失。

黃偉哲市長表示，災害無法預測且來襲往往毫無預警，平時多一分準備、災時就多一點機會，能將災情損害降至最低；災害來臨時，真正能救急的，往往就是那一包在關鍵時刻能拎了就走的「緊急避難包」，市府團隊也積極努力落實韌性防災、平安家園零災害目標，打造更安全、更強韌的居住環境。

朱雅宏區長指出，歸仁區於去年12月底老年人口已達18.4%，且可預期將持續上升，高齡者身體老化、資訊落差等多重風險交織，在災時避難疏散時往往成了最脆弱的一群，加上0206美濃地震和0121楠西地震發生時適逢農曆年節，顧及獨居長者對傳統新年的重視與心情，歸仁區公所特別於年節前關懷獨居的長輩，除送上溫暖與物資，還有防災避難包、減災求生知識，讓長輩都能平安過好年。