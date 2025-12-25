歸仁分局打造交通寓意耶誕樹

歸仁警分局交通分隊發揮巧思，以交通錐、指揮棒、警用肩燈及警示燈等，組成應景的「聖誕樹」充滿交通意象，搭配明亮燈光十分吸睛。(歸仁分局提供)

記者盧萍珊∕歸仁報導

歸仁警分局交通分隊迎接聖誕節及新年，發揮巧思以交通錐、指揮棒、警用肩燈及警示燈等，組成應景的「耶誕樹」充滿交通意象，搭配明亮燈光十分吸睛。

歸仁警分局長廖水池指出，轄區內有沙崙智慧綠能科學城與保安、仁德及新田等工業區，另有台鐵火車站五處、高鐵站一處、台一線、台十九甲線、台三十九線、台八十六線與國道一號及三號等重要聯外道路，常住人口超過十八萬人，加上機動車輛數超過二十二萬輛，上下班時段及連續假期期間交通流量大，營造有交通寓意的耶誕樹，期能提醒用路人注意安全。

廖水池呼籲市民，歲末寒冬迎接歡樂耶誕及二０二六新年，請駕駛人「再忙也要遵守交通安全規則」，切勿違停、酒駕、毒駕、超速、危險及無照駕駛，行經路口應禮讓行人優先通行，行人亦應快速通過勿當低頭族，降低交通事故發生。