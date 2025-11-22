歸仁區七甲里韌性社區辦救護實務訓練 提升里民災害創傷救護能力

歸仁區七甲里韌性社區辦理救護實務訓練，提升里民災害創傷救護能力。（記者李嘉祥攝）

▲歸仁區七甲里韌性社區辦理救護實務訓練，提升里民災害創傷救護能力。（記者李嘉祥攝）

為提升社區災害防救整備工作，臺南市歸仁區七甲韌性社區22日辦理民眾救護實務訓練，邀請社區80餘位民眾學習靜脈出血包紮、動脈大量出血時止血帶使用等急救包紮知識，提升面對意外事故或大型災害有創傷流血個案如何把握黃金救護時間，達到外傷止血協助緊急救護送醫。

市長黃偉哲表示，南市長期落實「強韌臺灣計畫」，由下而上強化面對颱風、地震及各種災害的整備、應變能力，榮獲推動內政部「113年強韌臺灣計畫」特優肯定，殊榮來自社區、企業、區公所及市府團隊共同努力成果。

民政局長姜淋煌進一步指出，為強化區里災害防救韌性，南市首創全台第一套民政體系無線電系統，可連結37區公所防災夥伴，應對各種地形、氣候及通訊中斷時的整備量能，也鼓勵各里長完成防災士訓練，成為帶領社區救災體系的專業角色。

歸仁區長朱雅宏感謝七甲里長郭世文結合社區資源投入韌性社區推動，與區公所公私協力，達成全區21名里長及超過百名里民成為防災士，同時利用假日舉辦救護實務訓練，邀里內國中健康教育專長教師向里民及鄰近社區民眾教導創傷緊急止血及包紮技能，落實防災自助整備及提升社區抗災韌性。

郭世文里長也感謝社區里民踴躍參加救護訓練，以及各單位協助七甲社區辦理救護實務韌性教育訓練，並期望藉由此次訓練強化里民自救能力，逐步提升社區組織能力，為各項災害防救工作做好準備。