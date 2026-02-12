歸仁區公所攜手總鋪師及在地企業送年菜及紅包 以佳餚祝福陪伴弱勢兒少過新年

歸仁區長朱雅宏感謝在地總鋪師阿泰師及在地企業攜手行善團送年菜及紅包，以佳餚及祝福陪伴弱勢兒少過新年。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，為讓弱勢家庭也能感受年節團圓的溫馨氛圍，歸仁區公所特於廣場辦理「迎馬當鮮·飄香傳愛」致贈年菜及紅包、春聯公益活動，邀請區內40戶經濟弱勢兒童及少年生活扶助家庭參與，透過滿桌佳餚與關懷祝福，提前迎接溫暖新年。

歸仁區今年發放的愛心年菜全數由在地知名總舖師阿泰師（施宗泰）自掏腰包捐助及掌杓，共準備「騰馬迎春燉雞湯」、「招財進寶魚翅羹」、「吉祥如意雞米糕」、「金玉滿堂五彩魚」、「吉星高照大封肉」、「鴻運當頭大白蝦」及「富貴團圓八寶丸」等七道寓意吉祥、象徵團圓的年節料理，道道用心、香氣四溢，傳遞濃濃年味。

黃偉哲市長表示，「照顧弱勢優先」是市府施政理念，感謝阿泰師、東憲工程及善化工業長期投入在地公益活動，攜手歸仁區公所行善團合作辦理年菜與紅包發放，並貼心準備賀喜春聯，致贈給參與家戶，象徵迎春納福、好運到家，期盼在新的一年，家戶都能平安健康、順心如意。

歸仁區長朱雅宏表示，區公所年菜致贈活動邁入第4年，感謝在地總舖師阿泰師以專業回饋鄉里，年年用心規劃年菜內容，讓弱勢家庭於年節期間享用溫暖又豐盛的圍爐佳餚，另也感謝在地企業響應公益，東憲工程企業董事長鄭憲堂、善化工業董事長張鈴宏長期配合行善團，加碼提供各40份紅包。

朱雅宏也感謝歸仁區行善團員－建瑋玩具工業董事長黃順記響應當場捐助30萬元予行善團，除讓受贈家庭感受社會溫情與關懷，展現企業「取之社會、用之社會」的責任與愛心，強調區公所會持續結合民間資源與社會力量，深化在地關懷服務，讓善意不只在年節發光，而是全年不間斷。