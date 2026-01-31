歸仁區公所結合在地企業 邀弱勢家戶圍爐迎新春

歸仁區長朱雅宏感謝總舖師陳振旺及多間在地企業與公所合作辦歲末感恩餐會，邀請弱勢家戶與團體吃辦桌、領紅包，傳達社會關心。（記者李嘉祥攝）

▲歸仁區長朱雅宏感謝總舖師陳振旺及多間在地企業與公所合作辦歲末感恩餐會，邀請弱勢家戶與團體吃辦桌、領紅包，傳達社會關心。（記者李嘉祥攝）

農曆春節腳步將近，為讓民眾感受年節氣氛與社會愛心，臺南市歸仁區公所結合總舖師陳振旺（阿旺師）、在地商家長安製麵負責人陳興隆、元生雜穀行陳慧珠、府城景觀負責人黃毅斌與上尚五金百貨歸仁店，連續第三年於仁壽宮前舉辦「歲末感恩餐會」，席開25桌宴請弱勢家戶與團體吃辦桌，除圍爐享用豐盛佳餚，還有紅包、關廟麵、暖暖包與水果等伴手禮；歸仁區長朱雅宏感謝善心企業接力傳遞愛與關懷，讓歲末感恩餐會不只是相聚的祝福，更是一份陪伴與關心。

廣告 廣告

阿旺師專業團隊掌廚精心準備多道年節料理，讓參與家庭品嚐傳統辦桌美味，感受熟悉的人情味；多家企業團體致贈物資及紅包給參與家戶，象徵新年平安順遂；歸仁區長朱雅宏區長頒發感謝狀予阿旺師及多間響應的企業團體，感謝眾人以行動回饋地方，也感謝仁壽宮提供寬敞舒適的場地，讓活動順利圓滿。

餐會現場亦邀請社團法人台灣橄欖園關懷協會與社團法人臺南市啟能揚善身心關懷協會喜樂家工作坊團體帶來音樂演出，融合民謠、搖滾與國台語流行歌曲等多元曲風，為活動揭開溫馨序幕，現場笑聲與掌聲不斷。

市長黃偉哲表示，過去有一碗湯麵愛心待用餐概念，歸仁區公所將一碗湯麵善心延伸到一桌年菜，傳遞社會關懷與新春祝福，也感謝各界共襄盛舉的善心與支持。

朱雅宏區長指出，歲末年終愛心資源持續匯集，區公所將持續媒合公私部門力量，將慰問金與民生物資送到有需要的家庭手中，期盼攜手凝聚善能量，讓歸仁區大街小巷都洋溢著關懷、愛與幸福。