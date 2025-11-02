歸仁商圈購物節 歌王歌后PK秀
記者盧萍珊∕歸仁報導
「歸仁琴音愛歌Song購物節」二日登場，活動結合綠色生活市集、環保闖關、歌王歌后ＰＫ秀與親子ＤＩＹ體驗，透過商圈、學校與社區參與，推廣環保生活與永續理念，活絡在地產業。
市長黃偉哲肯定歸仁商圈行銷「歸仁琴音愛歌Song購物節」成果，不僅展現地方產業的多元創意，更讓永續與環保理念深植人心。歸仁商圈成立時間雖不長，但展現旺盛的地方動能。
經濟發展局長張婷媛表示，此次購物節邀集歸仁商圈及周邊店家共同展售，主打在地好物，包括特色農產品、文創手作、低碳飲食與再生設計等，展現地方產業創新能量與綠色轉型決心。活動中特別設計「綠生活環保闖關」及「環保ＤＩＹ手作體驗」區，吸引親子家庭熱烈參與，讓民眾透過遊戲化學習，體會回收減塑的重要性，讓環保行動自然融入生活日常。
歸仁商圈理事長陳興隆指出，歸仁有釋迦、菱角與七甲花卉區等特色產業，活動特別邀請花卉老師現場教學，展現在地花藝魅力，另以音樂、生活與永續理念交織，展現歸仁在地的「真、善、美」精神。
