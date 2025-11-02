歸仁商圈購物節 歌王歌后PK秀

民視新聞／綜合報導非洲豬瘟爆發第11天，邁入第三階段，台中市長盧秀燕說目前出現曙光，只要第三階段守住，只是台中廚餘政策一再轉彎，挨轟廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉。11月3日起，政策又轉彎，改成只留一處文山掩埋場，其餘通通丟去焚燒，民代痛批，原有的垃圾都燒不完，現在又多了廚餘，擔心戴奧辛過量！台中爆發非洲豬瘟第11天，以五天為一個周期來算，已經邁入第三階段，台中市長盧秀燕帶來好消息，說已經看見曙光，疫情鎖在案場沒擴散，不過，疫情爆發至今，暫停使用廚餘餵豬，台中市廚餘政策一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起，又要改採焚化為主，只保留一處文山掩埋場。台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」台中市爆發豬瘟，已邁入第三階段。（圖／民視新聞）綠營民代不滿，原本的垃圾量就已經消化不完，現在只有一處廚餘掩埋場，等於其他所有廚餘都要靠焚燒來解決，民代更擔心的是焚燒後釋放大量戴奧辛，對民眾健康產生威脅！台中市廚餘政策急轉彎，３日起只剩一處文山掩埋場。（圖／民視新聞）台中市副市長鄭照新回應，目前廚餘處理多管齊下，不只掩埋還有焚燒與發電，而環境部管理署副署長林左祥也強調，焚化爐都有進行汙染檢測，請民眾不用擔心，不過，中央原先並沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，呼籲民眾丟廚餘前一定要瀝水，減少廚餘量！原文出處：「廚餘海」挨轟中市政策又轉彎！ 台中市府：明天起改用燒的 更多民視新聞報導梧棲豬農住家大門.車輛均陽性 專家拋"全場焚燒"杜絕非洲豬瘟疫調！ 化製三聯單數字疑兜不攏 檢調偵辦調查上百化學兵"車輪戰"清消! 梧棲豬農住家10處全陰性

民視影音 ・ 5 小時前