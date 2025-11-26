歸仁國中桌球選手被逼轉學？ 議員杜素吟爆：沒有教練惹禍





台南市新豐高中、歸仁國中及歸仁國小都有桌球隊，三級制度順利銜接，成為孕育桌球人才的搖籃。市議員杜素吟今（26）日在自由發言指出，因歸仁國中桌球教練被借調左營國家體育訓練中心，導致該校沒有教練指導，桌球選手被逼轉學。體育局長陳良乾表示，該局已調出桌球教練空缺，近期將對外招聘。

新豐高中體育班以羽球、足球及桌球等三項運動見長，尤其是桌球運動，每年都招收全國各地優秀人才。市議員杜素吟今天在議事廳爆料，新豐高中體育班桌球組今年9月只招收13名學生，原因是歸仁國中桌球隊教練被借調左營國家運動訓練中心，無人指導國中部桌球選手，導致他們陸續轉學。杜素吟要求體育局儘速協助補齊教練空缺。體育局長陳良乾表示，該局已協調新豐高中空出桌球教練職缺，近期將對外招聘。

市議員杜素吟說，新建桌球館地點原規劃在市區，但因土地取得不易而延宕，新豐高中體育班有桌球專項，校方想出新建桌球館融入多功能運動場館，不僅提供學子運動，更能對外推廣全民運動。杜素吟表示，中央成立運動部，規劃許多經費到全國推廣各項體育，她要求體育局全力協助校方爭取經費，支持校方興建多功能場館。

中洲公有零售市場與活動中心改建進度，目前該案經費已全數到位，總金額4216萬元，其中民政局配合2000萬元經費。根據規劃模擬圖顯示，未來改建將採兩層樓結構，一樓將作為市場使用，二樓則規劃為活動中心。

杜素吟表示，現有活動中心需拆除重建，且地點緊鄰住戶，她特別強調施工安全性與溝通程序，拆除與重建過程中，土木技師工會應先做好現場的安全防護措施及交通問題處理。拆除前必須與地方居民和鄰近房舍溝通。對隔壁的臨房進行鑑定，以確認房屋結構是否受到影響，避免未來產生爭議。

杜素吟強調，根據她掌握的資料顯示，這項標案預計於本月底發包出去，施工預計在明年的二月或三月開始，並計劃在115年底前將整個市場及活動中心完成，她要求市府在施工期間務必把關品質，且不能影響鄰近住戶。

