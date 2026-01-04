歸仁地政攔阻高額抵押設定案

歸仁地政主動關懷提問，與警方聯手攔阻高額抵押設定案，協助民眾保住房產。（記者李嘉祥攝）

不動產抵押詐騙案件層出不窮，臺南市歸仁地政事務所日前受理私人間不動產抵押借貸設定同時申辦預告登記，地政人員「關懷提問」時發現所有權人實際借款金額與設定金額差距甚大，且係透過網路認識債權人，經勸說未果警覺通報轄區歸南派出所，員警與地政人員聯合說明風險及法律責任，最終同意撤案，攔阻一宗可能導致民眾財產重大損失的案件。

市長黃偉哲表示，地政機關推動「關懷提問」機制，在登記前多關心申辦人，可及早發現異常，保護民眾不動產財產安全。

地政局長陳淑美提醒民眾辦理不動產抵押設定登記務必清楚契約內容與法律效果，勿輕信網路或陌生人提供的「快速借錢」方案，勿任意交付所有權狀、印鑑章、印鑑證明等文件給他人；若有疑問可向法律扶助單位或警方諮詢。

歸仁地政主任鄭炳源建議可申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」等地政服務，即時掌握產權變動、保護個人資訊，讓詐騙手段無從得逞。