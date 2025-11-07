歸仁建案動土 上看五字頭

房市不振？看好沙崙地區，華友聯攜手台灣三井不動產，在沙崙高鐵個區推案動土，是區域內罕見的大規模都會型住宅。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

房市不振，讓地段仍是王道。看好沙崙高鐵特區發展，華友聯開發股份有限公司攜手台灣三井不動產，七日於歸仁區武東段舉行全新住宅建案動土典禮。這是雙方二度攜手，打造兼具質感和生活美學的指標住宅。

基地位於歸仁十三路與高發三路交叉口，鄰近高鐵台南站與沙崙綠能科學城，擁有交通與科技園區發展雙重優勢。建案規劃地上二十一層、地下兩層，共兩百二十戶，總銷售坪數約八千坪，是該區域內罕見的大規模都會型住宅建築，幾乎等同小型造鎮。據了解，日後正式推案應上看五字頭。

根據實價登錄，歸仁區近五年來住宅單價逐年成長，靠近高鐵特區的指標建案更是屢創區域新高，建商估計，未來人口回流與就業市場需求，可望持續推升住宅市場，房價更具長期支撐力，可望吸引高科技人才與新創企業進駐，形成強勁的置產與自住的雙重需求。