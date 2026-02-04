歸仁文化中心戶外練舞空間啟用，提供熱愛舞蹈的青少年朋友舞藝交流。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

為回應青少年與學生族群的練舞需求，台南市政府在歸仁文化中心南側迴廊打造戶外練舞空間，設置兩面約四公尺寬的全身鏡面，提供市民更安全、舒適的練習環境。市長黃偉哲四日與新豐高中、長榮女中、黎明高中、歸仁國中等校熱舞、街舞社學生一同「開箱」練舞場，並在青春舞動與歡笑聲中宣告全新練舞空間正式啟用，邀請熱愛舞蹈的朋友前來交流、練習。

黃偉哲表示，為避免學生因寒假停練而生疏舞技，特別請文化局尋找合適且安全便利的場地，並於歸仁文化中心南側迴廊設置練舞空間，提供學生日常練舞使用，期盼大家持續熱愛舞蹈、展現更好的表現。黃偉哲也提前預告，暑假將舉辦精彩的熱舞比賽，獲得前三名的隊伍將受邀參與年底耶誕與跨年系列活動的舞台演出。

市府文化局表示，啟動戶外練舞鏡面設置構想，源自市府團隊參與文化中心活動時，常看見青少年自發性在迴廊練舞；與學生交流後發現，大家最期待的是一面能「看得清楚自己動作」的大型鏡面，幫助練習更到位。

文化局指出，為讓更多市民認識並走近歸仁文化中心戶外練舞空間，除優化整體環境、增設照明設備外，也特別邀請擁有二十多年街舞教學資歷的陶子老師，為新豐地區量身打造專屬街舞音樂與舞蹈內容，並於由市長黃偉哲與學生共同拍攝的開箱影片中首度公開。歸仁文化中心南側迴廊練舞空間緊鄰運動公園，全天免費開放民眾使用。