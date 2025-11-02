歸仁琴音愛歌Song購物節登場 商圈社區總動員推廣環保生活與永續理念

南市長黃偉哲、歸仁區長朱雅宏、立委及議員聯合為「歸仁琴音愛歌Song購物節」揭幕，鼓勵市民以行動支持在地消費。（記者李嘉祥攝）

「歸仁琴音愛歌Song購物節」2日於臺南市歸仁區熱鬧登場，活動結合綠色生活市集、環保闖關、歌王歌后PK秀與親子手作體驗，商圈、學校與社區總動員推廣環保生活與永續理念，同時活絡在地產業，營造幸福城市的氛圍；市長黃偉哲主持開幕並與民眾熱情互動，呼籲市民以行動支持在地消費、帶動地方經濟發展；立法委員王定宇、市議員陳皇宇、鄭佳欣等也出席，為活動增添熱度。

黃偉哲市長表示，「歸仁琴音愛歌Song購物節」是歸仁商圈大型行銷活動，不僅展現地方產業多元創意，更讓永續與環保理念深植人心，雖然商圈成立時間不長，但憑藉堅強的凝聚力與行動力，展現旺盛地方動能；市府也會持續透過行銷推廣、補助資源與節慶活動，協助商圈成為結合經濟發展與生活品質提升的推動引擎，讓市民購物同時也能支持在地產業，共創繁榮與幸福城市願景。

經濟發展局長張婷媛說，市府積極輔導全市35個商圈提案參與經濟部活絡商圈補助計畫，每案最高可獲50萬元補助，協助商圈強化品牌形象與特色行銷，歸仁此場購物節活動亦獲中央補助，市府也挹注經費，邀集歸仁商圈及周邊店家共同展售，主打在地好物，包括特色農產品、文創手作、低碳飲食與再生設計等，展現地方產業創新能量與綠色轉型決心，也讓歸仁商圈持續在品牌推廣與永續發展上更進一步。

歸仁商圈理事長陳興隆說，歸仁有釋迦、菱角與七甲花卉區等特色產業，商圈成立2年以來歷經產業轉型與品牌整合挑戰，但在店家、農會與社區齊心努力下，已逐步打造出在地特色行銷平台，此次活動特邀請花卉老師現場手作教學，展現在地花藝魅力，另活動中也特別設計「綠生活環保闖關」及「環保手作體驗」區，吸引親子家庭熱烈參與，讓民眾透過遊戲化學習，體會回收減塑的重要性，讓環保行動自然融入生活日常。

歸仁區長朱雅宏指出，「歸仁琴音愛歌Song購物節」以「永續i相隨真善美歸仁」為主題，融合音樂、生活與永續理念，展現歸仁在地的「真、善、美」精神，打造一場寓教於樂、幸福滿載的秋日盛會，除行銷推廣歸仁地方產業及特色店家，活動在地商業能量，並希望讓更多人看見歸仁的文化魅力與商圈活力，也提醒「2025臺南購物節」活動正熱烈進行中，鼓勵大家到歸仁賞遊消費，支持在地商家、抽好禮、拚經濟。