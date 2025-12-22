歸仁運動中心攜手盧彥勳 培養兒童網球素養
記者王勇智／臺南報導
為推廣基層運動、培育兒童多元運動能力，臺南市歸仁全民運動中心攜手「盧彥勳網球國際網球學院」，於明年寒假期間共同辦理「GRSC X 盧彥勳網球國際網球學院2026動感小將冬令營」，透過專業師資與系統化課程，引導學童建立良好運動習慣，強化體能與專項技能。
此次冬令營共規劃3個梯次，分別為第1梯次115年1月26日至1月30日、第2梯次115年2月2日至2月6日、第3梯次115年2月9日至2月13日，每梯次為期5天；課程內容結合網球基礎技巧、體能訓練與團隊合作活動，適合7至12歲學童參與，讓孩子在寒假期間動得健康、學得開心。
臺南市體育局表示，盧彥勳網球國際網球學院長期致力於青少年網球培訓，具備豐富教學經驗與專業教練團隊，透過此次合作，期望將國際級的訓練理念引入地方，提供學童優質且安全的運動學習環境，同時也展現全民運動中心結合民間資源、深化運動服務的成果。
為鼓勵民眾踴躍參與，凡於12月31日前完成報名者，每梯次可享早鳥價折扣300元，另推出3人團報同享早鳥優惠，歡迎家長把握機會，替孩子規劃充實又有意義的寒假運動行程。
臺南市歸仁全民運動中心攜手「盧彥勳網球國際網球學院」，於明年寒假期間辦理「GRSC X 盧彥勳網球國際網球學院2026動感小將冬令營」。(臺南市政府提供)
