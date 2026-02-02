歸仁雙屍命案郭俊偉遭判死 檢察總長提非常上訴

（中央社記者謝君臨台北2日電）死囚郭俊偉25年前涉犯歸仁雙屍命案，最高檢察署檢察總長邢泰釗以郭俊偉被判死刑未「一致決」，且未言詞辯論，有嚴重程序瑕疵，已向最高法院提起非常上訴。

命案發生後，郭俊偉和謝志宏被逮，從一審到更七審2人都被判處死刑，謝志宏2020年5月獲平反出獄，郭俊偉至今仍關押在法務部矯正署台南看守所，律師去年為郭俊偉聲請再審及停止刑罰執行被法院駁回。

「113年憲判字第8號」判決出爐後，邢泰釗以郭俊偉死刑判決有疑義，向最高法院提起非常上訴。

廣告 廣告

最高檢針對憲判意旨，對死囚案的審查包括是否死刑判決為一致決？是否有強制辯護？是否為犯最嚴重之罪？有無違法認識而有執行能力？有無精神疾病致犯罪？所犯罪名是否唯一死刑？

最高檢審查認為郭俊偉判決死刑過程沒一致決，且未經言詞辯論，有程序瑕疵，依憲法判決意旨由檢察總長為郭俊偉提起非常上訴。

命案發生在民國89年6月23日深夜，郭俊偉、謝志宏被控酒後路上兜風遇到18歲陳姓女子，兩人上前搭訕，陳姓女子雖答應同遊，但路途上發生口角遭刺傷重不治。行凶過程剛好被騎腳踏車出門經過的68歲張姓老農撞見，由於怕事跡敗露，再殺老農滅口。（編輯：李明宗）1150202