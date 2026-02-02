歸仁雙屍案死囚郭俊偉暫逃死刑執行 檢察總長提非常上訴

最高檢察署。呂志明攝



台南市25年前發生的歸仁雙屍命案，涉案死囚郭俊偉被控性侵並殺害陳姓女子及滅口目擊者張姓農民，歷經9度判處死刑確定，已在監獄服刑25年。近日，檢察總長邢泰釗依據憲法法庭前年作成的「113年憲判字第8號」判決意旨，認為郭俊偉的死刑判決存在程序疑義，正式向最高法院提起非常上訴。

此案發生於2000年6月23日深夜，郭俊偉與友人謝志宏涉嫌在台南市歸仁區搭訕18歲陳姓女子後，將其強押回家性侵並加以殺害。案發時目睹行凶過程的張姓農民也遭滅口。事發後，郭與謝兩人均被判處死刑。然而，因缺乏直接證據及供詞反覆，謝志宏於2020年5月獲平反無罪釋放，而郭俊偉則繼續服刑。

廣告 廣告

憲法法庭去年對死刑案件作出關鍵性判決，強調死刑僅適用於「情節最嚴重的犯罪」，並要求司法程序須符合一致決及強制辯護等原則。郭俊偉案因共犯自白缺乏補強證據，其信用性備受質疑，再次引發對死刑案件中司法公正與程序正義的討論。

監察院亦曾針對此案提出糾正，指出法院未充分調查郭俊偉反社會人格對測謊結果的影響，違反公平審判原則。

目前郭俊偉因非常上訴程序進行中，根據法務部最新修訂的《執行死刑規則》，在檢察總長提起非常上訴或法院裁定再審期間，法務部不得執行死刑。這意味著郭暫時獲得「免死金牌」，但並不代表未來不會再次被判處死刑。

目前，包括郭俊偉在內，全台尚有32名死囚案件待審查。這些案件的審理結果，不僅關乎個案，也將對台灣司法體系中死刑適用的標準與程序正義產生深遠影響。

更多太報報導

基隆「美女議員」不爭取連任 許睿慈嘆「網軍操作失焦」：讓人更灰心

鄭麗文拋「兩岸和平框架」 黃國昌也不解：不知道在講什麼

調查局金融掃黑緝獲953家公司 「扣雙B、保時捷」犯罪金額逾321億