歸仁雙屍案死囚 最高檢提非常上訴

犯下25年前歸仁雙屍案的死囚郭俊偉，最高檢察署檢察總長邢泰釗依據憲法法庭「113年憲判字第8號」判決意旨，認為郭死刑判決未經「一致決」，且未經「強制辯護」即判死定讞，日前向最高法院提起非常上訴。郭是繼檢察總長對判死25年「關最久死囚」黃春棋、陳憶隆2人提起非常上訴後，第二件死囚非常上訴案。郭因此將暫時逃過死刑執行。

郭俊偉被控於民國89年間，在台南歸仁性侵、殺害陳姓女子，早起路過撞見行凶過程的張姓農夫也慘遭他滅口，郭與共犯謝志宏從一審到更七審，九度被判死刑，但因郭供詞反覆、缺乏直接證據，謝志宏於109年獲再審判決無罪確定釋放。

監察院曾針對本案判決，認為違反公平法院原則、未盡調查義務，包括未分析郭俊偉反社會人格對測謊的影響，提出糾正。法界人士說，本案凸顯死刑案件中，共犯自白若無補強證據，其信用性堪疑，並引起對於死刑「一致決」及「強制辯護」以確保司法公正的必要性討論。

法界人士表示，檢察總長雖依據憲法法庭判決意旨為郭提起非常上訴，並不代表郭日後不會再被判死確定，依據憲法法庭判決明確指出，死刑僅適用於「情節最嚴重的犯罪」，若法院審理認定郭犯行屬「最嚴重犯罪」，仍可判處死刑。

依據法務部最近甫修正的《執行死刑規則》，從嚴限制「槍下留人」門檻，規定死囚若由檢察總長提起非常上訴、法院裁定開始再審、憲法法庭作出暫時處分裁定的三種條件下，法務部即不得執行死刑。因此郭暫時逃過槍決命運。

此外，台灣年紀最大的死囚、74歲王信福，被控在79年間槍殺2員警，100年遭判死定讞，他日前主張監察院曾委請測謊專家就卷內刑事警察局對他的測謊圖譜重新判讀，審查意見認為他測謊並無不實反應，以新事實及新證據為由，向台灣高等法院聲請再審並停止刑罰執行被駁回，他再提抗告仍被最高法院駁回。