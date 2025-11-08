歸剛欸！行程討論半年女伴突稱「有男友了」放鳥 旅日達人心疼給建議

行程討論半年女伴突稱「有男友了」放鳥，旅日達人心疼給建議。示意圖，非當事人／Freepik

碰到「說變就變」的旅伴該怎麼辦呢？一名男網友抱怨，有女性朋友主動邀約一起到日本旅遊，自己依照對方喜好規劃一系列行程，也陸續訂好機票、飯店、租車，豈料出發前女方卻稱自己交了男友「被發現會完蛋」，請他找別人代打，讓他相當崩潰。對此，旅日達人林氏璧給出2個建議，掀起網友熱議。

一名男網友分享起自己的「雷伴侶」經驗，表示早在去年11月時，一名女性友人就主動邀約自己到日本旅遊，當時對方表示不想規劃行程，自己便開始認真做功課，包含找景點、交通，今年7月自己先訂好機票後，也根據對方喜好規劃餐廳、景點，也訂好住宿，甚至製作精美的「行程表」。

原PO表示，對方11月也訂了機票，自己順勢也預訂租車，不料不到幾天時間，對方無預警表示「我不能去了，因為我男友發現會完蛋」，讓他相當傻眼反問「你什麼時候有男友了」，對方則回應「最近的事情」。

他接著說，24日就要出國了，很難再找新的旅伴，且行程內容大多順著女方喜好設計，豈料對方竟表示「再找找看嘛，因為我真的不能跟異性出去」，讓原PO無奈求助網友「請問大家這題怎解」。

對此，林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，這已經不是旅遊問題，而是感情問題了，建議改去韓國或是取消行程，以免跑行程時想起當初與女生開心討論時的心情，觸景傷情會更難過。

林氏璧也建議，距離出發還有一段時間，「直接再找一個旅伴可能比較簡單一點」，更改行程也是個好辦法，「留給那個以後願意和你去日本玩還沒出現的她，再一起去執行這個行程也不錯呀」。



