歸屬議題三方會談後 格陵蘭居民焦慮不安又如釋重負

法新社報導，在美國、丹麥、以及美國總統川普(Donald Trump)關注焦點的格陵蘭(Greenland)三方官員，14日在白宮舉行會談後，格陵蘭人的心情是既焦慮又感到如釋重負。

在川普一再提及要奪取格陵蘭這處丹麥自治領土後，丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)和格陵蘭外長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)，14日在白宮和美國副總統范斯(JD Vance)與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)舉行會談，試圖澄清「誤解」。

51歲的教師史汀生(Vera Stidsen)在格陵蘭首府努克(Nuuk)表示，這是一件如此的大事，因此這非常可怕。「我希望未來我們能繼續目前這樣的生活：和平的過活而且不受打擾」。

拉斯穆森在會後表達了與華盛頓就這處北極領土命運的「根本性歧見」，川普則在同時表示他認為「會有辦法解決的」。

在會談期間，商店櫥窗、公寓陽台、汽車與巴士到處都有紅白色的格陵蘭旗幟，展現出民族團結。法新社記者報導，在努克的商店裡，一件上頭寫著「格陵蘭不出售」標語的​​T恤幾乎賣光光。

和平共處

面對川普有關美國「無論如何」都要得到格陵蘭的說法，格陵蘭當局正致力維持島上5.7萬居民的平靜。

43歲的拉森(Ivaana Egede Larsen)14日在咖啡廳看著拉斯穆森和莫茨費爾特的記者會轉播，在那場會談看來氣氛友好之際，她因為如釋重負的情緒湧上心頭而熱淚盈眶。「我現在比較平靜了，也感覺安全多了」。

她並補充說，「因為川普對格陵蘭的言論非常直接、非常挑釁，我們最近感到非常不安」。

64歲的管理員杭寧森(Frederik Henningsen)也感受到些許的樂觀。「他們未能設法達成協議，但我仍然懷抱希望，因為我想和平的生活」。(編輯：鍾錦隆)