歸還熊貓後人潮銳減！日本動物園推飼養員體驗活動 「人扮熊貓」變亮點

日本和歌山的「冒險大世界」在歸還4隻人氣熊貓後，當地觀光受衝擊，近期園方推出飼養員體驗行程，熊貓由人扮演引發關注與討論。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

日本和歌山的「冒險大世界」曾是當地最成功的熊貓繁育地，但依照日中雙方合作協議，園內4隻人氣熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」，已於今年6月送返中國。少了熊貓之後當地觀光人潮慘跌，為因應衝擊，園方近期推出「飼養員體驗」，活動之所以受到關注與討論，竟是因為熊貓是由人扮演的。

綜合日媒報導，和歌山白濱町知名觀光地「冒險大世界」的4隻明星大熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」，於今年6月在大批粉絲送別下返回中國。轉眼已過半年，少了熊貓這塊招牌，當地觀光人潮明顯下滑，白濱町正積極推動一系列「後熊貓時代（After Panda）」新嘗試。

其中最受矚目的是，園區推出的「飼養員體驗導覽」，遊客可進入過去熊貓生活的內部空間，穿上飼養員外套、戴上可愛的熊貓造型帽，實際體驗飼養熊貓工作；參加者可以嘗試替熊貓選擇最適合食用的竹葉，還要思考如何擺放位置，才能讓遊客清楚看到熊貓的可愛模樣。

行程中還設計了「熊貓採血模擬體驗」，由園內真正的飼養員扮演過去個性悠哉、步調緩慢的明星熊貓「結濱」，逼真動作引來現場笑聲不斷。報導中提到，有不少遊客體驗後直呼「還想再來」、「能站在最愛熊貓待過的地方，也很幸福」。據悉，冒險大世界這個「熊貓飼養員」體驗行程每人收費8000日圓（約新台幣1636元），於周末與國定假日舉行，結束後還能獲得飼養員認證證書。

不過，熊貓離開帶來的觀光衝擊仍難以忽視，有當地遊覽車業者坦言，乘客數與去年相比大減約五成，影響相當直接。為刺激住宿需求，當地旅宿業推出結合其他活動和行銷方案，才能吸引旅客居住。

除此之外，地方業者還結合海鮮食材開發新菜單，試圖打造「沒有熊貓也值得一來」的旅遊亮點。但相關人士坦言，熊貓多年來替當地累積的觀光效益非常巨大，如今要填補這個空缺並不容易，但地方仍會全力以赴，持續嘗試各種可能。

