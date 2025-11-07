歸隱田園的隱逸之境! 51坪現代風私宅融合室內園圃，展現悠然恬適的美學韻味。
編輯 Jessie Chang｜圖片提供 品楨空間設計
小編帶你看好宅
都市生活雖然方便，但快速的步調，不免讓人身心疲憊。品楨空間設計將綠植園圃帶入這間51坪的現代風私宅，為屋主築起一座專屬田園。當滿滿的綠植伴隨著潺潺流水聲，有如一場繁忙奔走之後的森林浴，疲憊身心都被自然洗淨。
客廳沙發上方原有一隻大樑，設計師透過延展空間尺度，弱化存在感，同時也起到放大空間感的效果。電視牆立面選用特殊塗料模擬潑墨山水意象，當天花照明落下，視覺效果禪意環繞，又是一幅獨有的居家端景。隨著山水走入餐廳，以餐桌為中心的回字動線梳理出流暢的互動情境。壁面的木作鍍鈦板展示櫃，身兼酒櫃之用，展示美感與實用機能並存。
私領域皆採用套房設計，讓生活更張弛有致，不同的生活習慣也不必彼此妥協。主臥室以深藍色點綴，俐落的線條依循比例劃分空間，在理性的畫面中，增添動態視覺與層次。獨立更衣間與寢臥區，選用玻璃拉門分隔，通透的視野消弭狹長空間的封閉，設計規劃上充滿細節與巧思。
小編的最愛
品楨空間設計將沙發背牆後方空間轉化為溫室，沒有泥土的植生牆，以高科技海綿供給植物養份，同時避免蟲害與泥土散落的疑慮。下方流水設計，從戶外陽台將循環水引入，潺潺水聲沉澱身心，在風水上也具有進財的意涵。空間的另一側，則透過多樣層架與平台，結合園圃、書房與工具間的機能性，未來若是想改為書房，就可以將白色細石與板岩地坪替換，短期內是療癒身心的室內綠洲，長期來看又能保留使用彈性。
品楨空間設計／陳膺信
地址：台北市大安區瑞安街23巷15號2樓
電話：02-27025467
Email：pj@pjdesign.tw
網站：http://www.pjdesign.tw/
