歹年冬!台南紅蔥頭早蔥上市 量減價跌原因曝

台南紅蔥頭進入產季，阿嬤採收工在寒風低溫中剪收紅蔥頭。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南紅蔥頭早蔥採收上市，產量估約減少4成，產地價卻不漲反跌，1台斤不到20元，遠低於去年同期的30至40元，蔥農苦嘆歹年冬。

農業部次長胡忠一、農糧署署長姚士源今(8日)下午3點多到七股三股里龍德宮與100多位蔥農面對面座談，承諾輔導農會等農民團體進場收購，收購價格一定在每台斤20元以上，並提供有機質肥料等資材補助蔥農。

全國紅蔥頭種植面積約1200公頃，台南市占85%全國第一、其次為雲林縣(10%)及嘉義縣(4%)。台南主要產區在安南、七股、北門及學甲，農曆年前是早紅蔥頭早蔥採收季，年後採收的是晚蔥，目前學甲、七股區紅蔥頭早蔥已開始採收。

七股黃姓、陳姓農民說，紅蔥頭早蔥正常產量約每分地2000多台斤，去年晚蔥甚至大豐收，今年紅蔥頭早蔥在去年入秋後的種植期因炎熱少雨，導致產量減少3至4成，價格也慘跌。學甲陳姓、北門曾姓蔥農也抱怨說紅蔥頭量減、價格反而下跌，盤商收購意願不高。

立委郭國文邀集農業部官員到七股直接和蔥農面對面座談，爭取保障蔥農收益；農糧署分析說，台南紅蔥頭早蔥雖然產量銳減，但因盤商尚有去年期庫存的紅蔥頭還未銷售完，導致盤商採購本年期紅蔥頭的意願低，且清查去年1-11月進口1241公噸紅蔥頭，較2024年進口4040公噸，減少69%，評估也無農民反映進口量影響價格情形。

胡忠一承諾，農糧署立即啟動因應措施，將商請農民團體進場收購紅蔥頭早蔥，收購價維持每台斤20元以上，並提供農民有機質肥料等資材補助，降低種植成本、穩定收益。

阿嬤採收工在寒風低溫中剪收紅蔥頭。(記者楊金城攝)

