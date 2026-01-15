歹徒持槍搶劫銀行 基三警金融防搶演練情境逼真

%E4%B8%80 33

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】鑑於年關將近，各金融機構、銀樓等財物匯集處所常有大量資金匯入(兌)及民眾提領現金情形，基隆市警察局第三分局特別規劃金融機構防搶暨攔截圍捕演練，期能透過演練，即時追緝攔截犯嫌、迅速破案，確保轄區年節治安平穩，並有效嚇阻犯罪。

本次防搶演練於民國115年1月13日下午在華南銀行七堵分行實施，演練情境為歹徒2人因需錢急迫，利用銀行營業時間結束之際，分別持手槍及長刀，趁營業大廳鐵門關下前闖入，並喝令現場員工「搶劫！不要動！」，員工見狀隨即躲避於櫃檯下方並按下報案警鈴。持槍歹徒脅迫行員將現鈔丟出後隨即逃逸，並於轄區內流竄。行員熟記歹徒特徵、車牌號碼及逃逸方向後，由最先到場之員警立即通報，展開攔截圍捕演練。

警方獲報後即刻啟動攔截圍捕機制，搶匪遭綿密警網封鎖，逃入自強路一帶。大難臨頭，2名歹徒各奔東西，其中副駕駛座歹徒逃逸不及，為緊追其後之警方當場逮捕；駕車歹徒下車後於附近廟宇持刀與警方對峙，作困獸之鬥。優勢警力迅速集結並形成包圍，警方運用臂盾及月牙鏟順利制伏歹徒。演練過程逼真，途經民眾見現場大批警力與歹徒對峙，一度誤以為發生真實搶案而撥打110報案。

第三分局呼籲，年節期間民眾如有大量現金需求，應儘量採用轉帳方式，或由親友陪同提領，以相互照應，並可向各地派出所申請警力護鈔，以策安全。另為落實防搶勤務，年節期間警方將加強金融機構定點守望及防扒、防搶宣導勤務，並強化重要節日治安部署，秉持不休息、不打烊之精神，24小時守護治安，讓市民歡喜平安過新年。