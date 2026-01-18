歹徒闖住宅施暴！韓女星NANA反被控殺人未遂 結果曝光
韓國女團After School前成員、現為演員的NANA，日前因住家遭歹徒闖入施暴，在保護母親過程中反擊，卻意外被嫌犯反控殺人未遂與特殊傷害，引發外界關注。經警方完整調查後，最終認定其行為屬正當防衛，裁定不起訴，案件不移送檢方。
歹徒入室行劫反提告
根據《韓聯社》報導，韓國京畿道警方表示，案件源於一名30多歲男子，該嫌犯因搶劫案遭羈押後，於去年12月在拘留期間提出告訴，指稱自己在事發時遭NANA以凶器傷害，相關指控因此曝光，警方也依程序將NANA列為嫌疑人展開調查。
經查，事件發生在去年11月15日清晨6時左右，嫌犯持凶器攀爬梯子進入位於京畿道九里市阿川洞的住宅，趁陽台門未上鎖闖入屋內，並對屋內的 NANA 母女施以威脅與暴力，企圖索財。
警方調查還原真相
警方指出，嫌犯當場對NANA的母親施暴，甚至掐住頸部毆打。聽見尖叫聲驚醒的NANA趕往現場制止，雙方爆發激烈拉扯與肢體衝突，過程中嫌犯下巴受傷。
警方強調，早在嫌犯因搶劫罪被逮捕時，即已初步判斷NANA的行為屬於防衛反擊。本月8日完成當事人調查後，綜合現場狀況、雙方說法與相關證據，認定其為保護自己與家人所做出的必要行為，依法構成正當防衛，因此正式作出不起訴處分。
