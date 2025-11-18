歹戲拖棚好結局！ 統一集團與統一超301億元收購家樂福

統一集團與統一超今日發重訊，以301億元收購家樂福在台340間門市經營權。

今（18）日晚間，統一企業及統一超商同步重訊公告，統一集團收購台灣家樂福交割已逾2年，最終交易價金是301億元，較原先預估之交易價金減少約新台幣10億元。

歹戲拖棚，卻也有了好結局。統一集團在2022年7月19日宣布收購台灣家樂福（Carrefour）60％股權2023年6月30日統一、統一超分別完成回購49.5％與10.5％家福股份有限公司（簡稱「台灣家樂福」）股份。

今（18）日兩方發出重訊，依照股份買賣協議條款及台灣家樂福現金及其他協議項目實際增減情況核定最終交易價金約301億元，較原先預估交易價金減少約新台幣10億元。

統一集團完成對台灣家樂福股權收購案後，取得在台340間門市經營權，整合旗下通路，成為台灣橫跨便利商店、超市、量販店3大零售通路的龍頭企業，進一步穩固其在台灣零售市場的領導地位。

