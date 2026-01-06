歹路不能行！詐團轉簿手辯稱未領酬勞 仍判2年徒刑併科6萬罰金

詐團轉簿手分文未得，判刑2年併科罰金6萬元。（圖：彭清仁攝）

新竹1名原本從事餐飲業的馮姓男子，因經濟壓力加入詐騙集團，依指示到新竹火車站收取置物櫃內的人頭帳戶提款卡，再交由貨運寄送指定地點，共造成5名被害人損失10多萬元。儘管馮姓男子辯稱未領到任何酬勞，不過法官審理後，認為馮姓男子共犯詐欺罪、違反洗錢防制法，判處2年有期徒刑，併科罰金6萬元。

判決書指出，被告馮姓男子在2024年1月間，加入通訊軟體「八方來財」群組，並擔任俗稱「轉簿手」的工作，負責收取裝有人頭帳戶、提款卡的包裹，並寄送至詐騙集團指定地點。

檢警調查，2024年3月19日，馮姓男子依詐騙集團指示騎機車前往新竹火車站，收取戴姓男子放置於置物櫃內的多家銀行帳戶提款卡後，再交由貨運寄送至指定地點。詐騙集團取得馮姓男子交付戴姓男子的銀行提款卡後，向被害人佯稱購買商品抽獎中獎，需依指示繳交身分核實費及驗證費始得領款，被害人誤以為真，轉帳2萬元到戴姓男子的銀行帳戶內。

詐騙集團以類似手法，詐騙5名被害人並得手10多萬元，新竹市警方獲報後，由新竹地檢署檢察官偵查起訴及追加起訴。

法官審酌被告馮姓男子擔任詐騙集團的轉簿手，侵害被害人的財產法益，嚴重損害財產的交易安全及社會經濟秩序，危害社會非淺；惟考量被告犯後坦承洗錢及詐欺犯行，在本案犯行的分工角色僅係依指示領取及交付裝有人頭帳戶提款卡等資料包裹，並非犯罪團體的主謀或主要獲利者，兼參酌被告曾從事餐飲工作，家中經濟狀況勉持等一切情狀，判處被告馮姓男子2年有期徒刑，併科6萬元罰金。（彭清仁報導）

