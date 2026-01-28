歹路不要走！臺北市公布30名酒駕累犯 李顯泰拒測4次罰72萬元最多

記者李鴻典／台北報導

臺北市交通事件裁決所今（28）天公布，第87次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有30名，其中酒（毒）駕累犯2次者有18名，3次以上者有9名，拒測累犯2次者有2名，3次以上者有1名，合計30名，臺北市累計已公布2,248人次（2,088名）。

臺北市交通事件裁決所今（28）天公布，第87次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有30名。（圖／翻攝自臺北市交通事件裁決所）

臺北市交通事件裁決所說明，本次公告名單罰鍰最高者為李顯泰，酒駕拒測累犯4次處罰鍰72萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行；累犯次數最多者為何曜勝及吳國輝，酒駕累犯5次，2人機車駕照處禁考3年，何曜勝罰鍰27萬元未繳納已移送強制執行；吳國輝罰鍰部分酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。本次公告名單中23名案件已結案，1名申請分期繳款，餘6名未結案者全數移送強制執行，移送金額162萬元。

臺北市交通事件裁決所提醒民眾，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得没入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5,000元。

酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

